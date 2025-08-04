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Дрони й міномети бригади «Гарт» нищать окупантів на Вовчанському напрямку: відео

Дрони й міномети бригади «Гарт» нищать окупантів на Вовчанському напрямку: відео

Розвідка й ударні групи бригади «Гарт» завдають координаційних ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку. Знищено збою, техніку та групу окупантів.

По це повідомили в ДПСУ.

На Вовчанському напрямку росіяни активно застосовують артилерію, міномети та дрони.

«Але розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють вогневі позиції противника і завдають по них ударів або самостійно, за допомогою FPV-дронів, або передають координати цілей побратимам із мінометних розрахунків», – йдеться в повідомленні.

Завдяки такій взаємодії було уражено ворожу гармату МТ-12 «Рапіра», 82-міліметровий міномет, транспортний засіб для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також дві точки запуску безпілотників противника. Знешкоджено шістьох окупантів.


Агентство Телевидения Новости

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