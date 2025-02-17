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Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае

Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае

Этой ночью добрые дрона наведались на Ильский НПЗ. Прозвучало около 10 взрывов, после чего возник пожар на территории НПЗ.

В Славянск-на-Кубани, где расположен еще один НПЗ, прогремела серия взрывов. Пока информации о попадании нет. Но, от работы руцкой ПэВэО пострадали жилые дома.

Тревога и взрывы также фиксировались в других регионах рф и оккупированном Крыму. Ждем официальную информацию.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50509

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