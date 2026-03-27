Другу добу окупанти атакують Лозівську громаду ракетами та дронами

Лозівська громада на Харківщині другу добу перебуває під обстрілами. Російські війська атакують місто ракетами та безпілотниками, пошкоджено житлові будинки і підприємства.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

26 березня у Лозовій пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та цивільні підприємства, зафіксовано понад 90 вибитих вікон. Також руйнувань зазнав пункт стерилізації тварин. За інформацією Зеленського, по місту росіяни вдарили ракетою та безпілотниками.

Сьогодні вибух пролунав у Новоіванівському старостинському окрузі. Там пошкоджено чотири приватні будинки, у яких вибиті вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає. Комунальні служби ліквідовують наслідки атак. Мешканці можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг для оформлення заяв на відшкодування пошкодженого майна.

