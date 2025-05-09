Другу світову війну в 1939 році Гітлер розв'язав не сам. Йому допомогли

У Москві, не в Берліні, був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа і секретний додаток до нього, за яким сторони домовилися про поділ Польщі. Берлін напав на Польщу 1 вересня 1939 року і цим розпочав 2-у світову війну. А Москва напала через 2.5 тижні - 17 вересня 1939 року. Уже 22 вересня 1939 року в ході Другої світової війни Вермахт і РККА провели спільний військовий парад у Бресті на території розгромленої і окупованої Польщі. 25 грудня 1939 року Сталін у відповіді Гітлеру написав: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Весною 1940 московити стратили майже 22 тисячі полонених польських солдатів і офіцерів - більшість в таборах і лісах на території в Україні. Після захоплення Парижа 14 липня 1940 року вермахтом СССР поздоровив Німеччину "з нагоди блискучого успіху німецьких збройних сил".

Два роки з 1939 по 1941 дєди були союзниками німецьких нацистів. 2 роки в 1939–1941 роках Совок гнав Німеччині нафту, зерно, сировину та інші стратегічно важливі ресурси - лише б Гітлер руйнував Європу. А тим часом радянська армія накопичувалася ближче до утвореного радянського-німецького кордону...

Більше того, навіть до влади у Німеччині Гітлера привела Москва.

На виборах 1932 року партія Гітлера зайняла перше місце. Але фактично ці вибори Гітлер програв: соціал-демократи і комуністи на двох набрали більше голосів. Але Москва через Комінтерн фінансувала німецьких комуністів, так само як зараз різні право- і ліво-радикальні партії по всій Європі. Москва контролювала німецьких комуністів і фактично наказувала, що їм робити. І Сталін заборонив комуністам вступати в коаліцію із соціал-демократами.

Москві був потрібен напівнавіжений Гітлер з гаслами реваншизму, який розв'яже світову війну.

Ось причина війни.

Москва це Мордор. Що тоді, що зараз цей Мордор мріяв про темряву і захоплення світу. Москва 100 років тому мріяла поширити назовні своєї печери "революцію", точно як з 2014 року - "рускій мір". Тоді в Москві казали: "нам нужен мір, желательно вєсь", а зараз Путлер каже: "граніци Росії нє заканчіваются нігдє".

І цей "міровой пожар раздуєм" 80 років тому призвів до загибелі від 70 до 85 млн людей.

Так от.

80 років тому Перемоги над нацизмом не відбулося. Переможено було лише одне зло - нацизм німецький. Але лідери московського режиму не були повішені поруч з розбитими гітлерівцями. Москва не понесла жодного покарання за свої злочини, фактично змусивши заплативши за ці злочини окуповані народи і весь світ.

І оскільки нащадки людожерського режиму не понесли покарання, вони відродили нацизм. Московський нацизм сьогодні підняв голову, взяв на озброєння риторику про "перемогу над нацизмом", марширує парадами, нап'ялює пілотки на немовлят і вчить світ "антинацизму". Але в той час, як в Сизрані за всю 2СВ живого німця не бачили, Україна війну пережила на собі. Війна по Україні пройшла із заходу на схід, а потім зі сходу на захід. І не сучасним нацистстам повчати нас, що таке перемога над нацизмом.

Так от справжня Перемога, остаточна перемога над нацизмом, відбудеться лише після перемоги України у війні з Росією.

Як би не здавалося важко, але ця перемога кується прямо зараз - на фронті, де українські чоловіки і дівчата знищують орків, на українських заводах з виробництва БПЛА, на заводах США і Європи з виробництва снарядів і ракет, на зустрічах дипломатів і в кабінетах європейських чиновників, які пробивають фінансування оборонних проектів.

Якщо світ хоче зупинити не тільки війну Росії проти України, а й більшість майбутніх війн, він зламає хребет нацизму московському і - шию Путіну.

В одному можна з путлером погодитися: для довгострокового врегулювання миру необхідно усунути першопричини війни. Причина всіх війн - московська печера. Її і треба усунути.

Це і буде перемога над нацизмом.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

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