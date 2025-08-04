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Діти в "Артеку" пишуть листи диктаторові Нікарагуа

Діти в Артеку пишуть листи диктаторові Нікарагуа

У захопленому таборі "Артек" дітей змушують писати вітальні листівки диктатору Нікарагуа Даніелю Ортезі — поплічнику путіна, який підтримав "входження" ТОТ України до складу рф.

Це — черговий прояв дитячої дипломатії росії, що відтворює найгірші практики радянщини.

Ортега, якого самі нікарагуанці називають узурпатором, не визнає базові права, в тому числі права дитини. Але кремль вважає його "союзником".

І саме в таких "союзах" окупанти змушують українських дітей бачити майбутнє.

❗ Центр національного спротиву нагадує: кожен факт мілітаризації дітей — воєнний злочин.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7449

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