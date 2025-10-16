Дві ракети влучили по одному з навчальних підрозділів ЗСУ: є загиблі та поранені

Вранці сили РФ вдарили по території навчального підрозділу Сухопутних військ. Є поранені та загиблі.

Про це повідомили в ОК «Південь».

«Вранці, 16 жовтня, росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Агентство Телевидения Новости