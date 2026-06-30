Ексклюзивне відео успішної спецоперації ― “Артан” знищує ворожу “еліту” на Запоріжжі

Наприкінці травня 2026 року російська окупаційна армія відправила на штурм селища Степногірськ Запорізької області підрозділи розвідки “вдв”, які вважаються елітними серед ворожих військ. Метою загарбників було створити пропагандистську картинку про начебто окупацію населеного пункту з подальшою доповіддю вищим вождям держави-агресора.

Під прикриттям ночі, дощової погоди й антитепловізійних накидок ворожа група зуміла просочитися до Степногірська. Однак штурмовики спецпідрозділу ГУР МО України “Артан” були готові до такого розвитку подій: дозволили противнику підійти ближче й затягнули його в пастку.

Перед тим, як вступити у бій, спецпризначенці ГУР запропонували росіянам здатися в полон. Утім, замість того, щоб зберегти життя, ворог відкрив вогонь.

Результат — на ексклюзивних кадрах з епіцентру бою: визначений район Степногірська зачищено від “елітних” диверсантів, а прапори, з якими вони планували фотографуватися, стали трофеями воєнної розвідки України. Місію з ліквідації ворога бійці “Артану” виконали без втрат.

“Противник намагався діяти за класичною доктриною сил спеціальних операцій: використав складні метеоумови та засоби радіоелектронного маскування для прихованого проникнення в урбан. Проте прорахований нами алгоритм дій та розвідка на випередження нівелювали ефект несподіванки”, — пояснив командир “Артану” Віктор Торкотюк.

Він розповів, що групу російських окупантів фактично затягли у заздалегідь підготовлений “вогневий мішок”.

“Пропонували здатися, але ворог обрав інший шлях. Так звана “еліта” армії рф виявилася не готовою до зустрічі з системною обороною ГУР. Завдяки відданості і професіоналізму бійців, злагодженій взаємодії з суміжними підрозділами Департаменту активних дій ГУР МОУ та Сил оборони України наші рубежі в секторі відповідальності залишаються непорушними”, — наголосив командир “Артану”

Спецпідрозділ ГУР МО України “Артан”. Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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