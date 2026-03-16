Ексзаступника глави розвідки Німеччини (BND) намагалися зламати через Signal — Deutsche Welle

69-річному ексдипломату подзвонив чоловік, який представився співробітником служби підтримки Signal і попросив ввести PIN-код. Після цього з його акаунта контактам почали розсилатися посилання на підозрілий сайт.

Він одразу попередив знайомих не відкривати лінки та видалив акаунт.

За даними Der Spiegel, інцидент пов’язують із глобальною кампанією російських хакерів проти посадовців, військових і журналістів.

Фон Лорінґхофен був важливою ціллю: раніше він працював заступником президента BND, заступником генсека НАТО з питань співпраці спецслужб, а до 2022 року - послом Німеччини в Польщі.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

