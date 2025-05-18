Экзамен по истории провалили сами русские

Представители екатеринбургской «Русской общины» провалили тест для мигрантов, ответив правильно всего на один вопрос.

Главу организации Игоря Черноскутова и его соратника попросили пройти небольшой экзамен, который иностранцы сдают для получения вида на жительство в россии.

На вопрос, в каком веке русские земли объединились вокруг москвы, они ошиблись на 300 лет, назвав X-XI века (в реальности процесс завершился в конце XV века).

С датой Первой мировой тоже промахнулись, заявив, что она шла «в 1912 году» и что в ней участвовал Наполеон, хотя война шла с 1914 по 1918 год, а Наполеон умер в 1821 году.

Только вопрос о первой русской революции 1905 года удалось взять с первого раза.

Черноскутов позже объяснил провал тем, что его соратники «не идеальные люди» и «имеют определённые дыры» в знаниях.

Джерело: https://t.me/gulagru/77253

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