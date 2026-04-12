Сегодня 07:45
Эсминец США проходит с включенным трекером пролив, который, по версии медиа, «закрыт» и «никак нельзя его быстро открыть»

Проходит красиво, демонстративно, с работающим AIS — чтобы каждый в Тегеране и Вашингтоне видел его на карте в реальном времени.

Не мог Иран, конечно, никакие минные банки поставить в водах Омана. Просто физически не мог. Потому что у Султана Омана — пять корветов УРО британской постройки (тип «Шамих» от BAE Systems) и десятки катеров, включая ракетные. Это современный флот, который свою часть пролива пасет 24/7.

А у дедов в черных чалмах — только «святые из колодца» и катера остались. У кого-то есть пруфы, что иранские посудины совершили десятки рейсов на сторону Омана и там незаметно засорили протоку в 3 км? Пруфов нет и не будет, потому что британские «Экзосеты» султана не разбираются в тонкостях веры — они просто топят нарушителей границы.

Что там вчера писали в NYT? Что нужно 6 месяцев тралить, а то «страховка — не страховка»? Ну-ну.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

Темы: іран, війна, США

Читайте ещё:

Сенатори-демократи закликають не продовжувати виняток із санкцій для нафти рф
Сегодня 08:30    1
Країни Балтії відкинули звинувачення рф у наданні Україні повітряного простору для ударів
Сегодня 08:22    18
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 квітня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:20    17
Медицина на ТОТ: «безкоштовно» означає «ніколи»
Сегодня 08:15    23
Донбас під заміну: як росія проводить демографічну інженерію на ТОТ
Сегодня 08:07    34
«Немає стелі»: як влада рф перетворила свій народ на банкомат для війни - СЗРУ
Сегодня 07:59    43
США та Іран не досягли угоди - Ді Венс
Сегодня 07:54    45
Знищення окупантів триває: працюють воїни «Альфа» СБУ
Сегодня 07:50    70
Кордон, якого «немає»: як ФСБ фільтрує мешканців Донбасу
Сегодня 07:42    65
Пентагон требовал от Ватикана встать на сторону США и намекал на Авиньонское пленение пап – The Free Press
Сегодня 07:34    56
