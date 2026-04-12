Эсминец США проходит с включенным трекером пролив, который, по версии медиа, «закрыт» и «никак нельзя его быстро открыть»

Проходит красиво, демонстративно, с работающим AIS — чтобы каждый в Тегеране и Вашингтоне видел его на карте в реальном времени.

Не мог Иран, конечно, никакие минные банки поставить в водах Омана. Просто физически не мог. Потому что у Султана Омана — пять корветов УРО британской постройки (тип «Шамих» от BAE Systems) и десятки катеров, включая ракетные. Это современный флот, который свою часть пролива пасет 24/7.

А у дедов в черных чалмах — только «святые из колодца» и катера остались. У кого-то есть пруфы, что иранские посудины совершили десятки рейсов на сторону Омана и там незаметно засорили протоку в 3 км? Пруфов нет и не будет, потому что британские «Экзосеты» султана не разбираются в тонкостях веры — они просто топят нарушителей границы.

Что там вчера писали в NYT? Что нужно 6 месяцев тралить, а то «страховка — не страховка»? Ну-ну.

