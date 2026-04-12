Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:01
Просмотров: 92

Это был лишь вопрос времени, когда российский сумрачный гений додумается запилить на НРТК "Курьер" северокорейскую 107-мм РСЗО Type 75

И этот день настал.

РОВ всё активнее применяют северокорейские 107-мм лёгкие РСЗО Type 75, в качестве эрзац-реактивной артиллерии, но до того активно устанавливая их на шасси УАЗ-469, УАЗ-452 и т.д. Эпоха гомункулусов с РБУ-1200 и РБУ-6000 однозначно прошла, началась эра Type 75.

В условиях не просто острого, а критического дефицита РСЗО, ввиду катастрофических потерь этой категории на войне в Украине и невозможности их компенсации собственным производством, РОВ поначалу пытались выходить из ситуации путём создания гомункулусов из имеющихся незадействованных флотских реактивных бомбомётов типа РБУ-1200, РБУ-6000, устанавливая их на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2!

Теперь же РОВ явно перейдут на кустарную приварку 107-мм РСЗО Type 75 на всё, что только движется “буханки”, “нивы”, “жигули”, “Иж”… осла? Очевидно, что - да. И они уже это делают.

На сегодняшний день НРТК “Курьер” значительно эволюционировал и стал более сбалансированным по распределению массы, получил бобину оптоволокна, что сделало его более стабильным при подавлении РЭБ, значительно улучшил стабилизацию и качество стрельбы из 7,62-мм пулемёта ПКТ, так же на него устанавливались гранатомёты АГС-17 и боевой модуль со спаркой пулемётов 7,62-мм ПКТ и 12,7-мм НСВТ. А особо сумрачные гении и вовсе установили на него реактивный противопехотный огнемёт “Шмель” – от 8 до 10 пусковых.

Буквально на днях мы видели вариант с автоматизированным 82-мм миномётом https://t.me/zloyodessit/26988, а теперь уже малая РСЗО на беспилотном шасси. Очевидной проблемой шасси остаётся баланс и стабилизация всего того, что тяжелее спарки пулемётов 7,62-мм ПКТ и 12,7-мм НСВТ. Но, тем не менее, не стоит недооценивать развитее этой платформы, особенно с учётом возможности её многофункционального применения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/66855

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 