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Euractiv: Отделение балтийской энергосистемы еще больше изолирует российский эксклав в ЕС

Euractiv: Отделение балтийской энергосистемы еще больше изолирует российский эксклав в ЕС

▪️С 7 по 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и тем самым выведут Калининград из мегасети, контролируемой кремлем.

▪️«После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме», — заявил литовский сетевой оператор Litgrid.

▪️Энергетические острова — сети без внешних соединений — редкость в Европе. Такие сети сложнее эксплуатировать, поскольку они не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания.

▪️8 февраля в странах Балтии «будут отключены все соединения с россией и Беларусью... и эти линии будут демонтированы», заявил представитель Litgrid.

▪️москва «применяла различные тактики», чтобы сорвать процесс разделения, начиная от кибератак и заканчивая кампаниями по дезинформации о росте счетов за электроэнергию.

Если кто-то переживает за калининградцев (шутка), то у них есть 4 электростанции, они на картинке нарисованы.

Одна угольная и три газовые. Газ получают по трубе и через СПГ-терминал. Он тоже нарисован.

Проблема, как и написано в посте, в балансировании системы.

Джерело: t.me/ShrikeNews

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