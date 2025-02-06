Euractiv: Отделение балтийской энергосистемы еще больше изолирует российский эксклав в ЕС
▪️С 7 по 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и тем самым выведут Калининград из мегасети, контролируемой кремлем.
▪️«После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме», — заявил литовский сетевой оператор Litgrid.
▪️Энергетические острова — сети без внешних соединений — редкость в Европе. Такие сети сложнее эксплуатировать, поскольку они не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания.
▪️8 февраля в странах Балтии «будут отключены все соединения с россией и Беларусью... и эти линии будут демонтированы», заявил представитель Litgrid.
▪️москва «применяла различные тактики», чтобы сорвать процесс разделения, начиная от кибератак и заканчивая кампаниями по дезинформации о росте счетов за электроэнергию.
Если кто-то переживает за калининградцев (шутка), то у них есть 4 электростанции, они на картинке нарисованы.
Одна угольная и три газовые. Газ получают по трубе и через СПГ-терминал. Он тоже нарисован.
Проблема, как и написано в посте, в балансировании системы.
Джерело: t.me/ShrikeNews