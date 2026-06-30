Евакуація дрона під носом у ворога: прикордонники бригади «Форпост» врятували важкий бомбер «Vampire» (ВІДЕО)
Прикордонники бригади «Форпост» провели унікальну операцію з евакуації важкого безпілотника «Vampire», який здійснив вимушену посадку поблизу лінії бойового зіткнення.
Через постійну загрозу ударів ворожих FPV-дронів використання наземної техніки було надто небезпечним. Тому екіпаж на псевдо «Аладдін» ухвалив нестандартне рішення – повернути пошкоджений безпілотник за допомогою іншого дрона «Vampire».
До справного безпілотника закріпили мотузку, після чого оператори вирушили на складну рятувальну місію. Під час виконання завдання екіпаж кілька разів втрачав відеосигнал, а вже на зворотному маршруті поруч із дроном пролетів ворожий FPV.
Попри всі ризики операція завершилася успішно. Пошкоджений «Vampire» вдалося доставити до місця базування. Наразі він проходить ремонт і після відновлення знову виконуватиме бойові завдання.
Завдяки професіоналізму, злагодженості та нестандартним рішенням прикордонники бригади «Форпост» зберегли бойову техніку та не допустили її втрати в небезпечній зоні.
Джерело: dpsu.gov.ua