Евакуйована з села на Харківщині левиця Василина раптово померла у реабцентрі в Південній Африці

Померла левиця Василина, яку врятували з села на Харківщині.

Про це повідомляє UAnimals.

«Василину врятували з приватної власності на Харківщині. Спантеличена і налякана вона блукала околицями одного зі сіл. Тоді UAnimals і Центр порятунку диких тварин визволили її та тимчасово передали на реабілітацію», – йдеться у повідомленні.

У квітні 2024 року Василина оселилася у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці.

У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано.

