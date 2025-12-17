Евакуйована з села на Харківщині левиця Василина раптово померла у реабцентрі в Південній Африці
Померла левиця Василина, яку врятували з села на Харківщині.
Про це повідомляє UAnimals.
«Василину врятували з приватної власності на Харківщині. Спантеличена і налякана вона блукала околицями одного зі сіл. Тоді UAnimals і Центр порятунку диких тварин визволили її та тимчасово передали на реабілітацію», – йдеться у повідомленні.
У квітні 2024 року Василина оселилася у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці.
У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано.