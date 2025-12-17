Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:47
Просмотров: 107

Евакуйована з села на Харківщині левиця Василина раптово померла у реабцентрі в Південній Африці

Евакуйована з села на Харківщині левиця Василина раптово померла у реабцентрі в Південній Африці

Померла левиця Василина, яку врятували з села на Харківщині.

Про це повідомляє UAnimals.

«Василину врятували з приватної власності на Харківщині. Спантеличена і налякана вона блукала околицями одного зі сіл. Тоді UAnimals і Центр порятунку диких тварин визволили її та тимчасово передали на реабілітацію», – йдеться у повідомленні.

У квітні 2024 року Василина оселилася у реабцентрі для врятованих із неволі тварин — у Південній Африці.

У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово — одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 