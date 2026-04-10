Недавнее заявление директора СВР рф о том, что Евросоюз якобы готовится к разработке собственного ядерного оружия, выглядит как очередная глава в многотомнике кремлевской дезинформации. Сергей Нарышкин, выступая в роли «прорицателя», в очередной раз пытается перевернуть реальность с ног на голову. Однако за громкими заявлениями скрывается не разведданная истина, а примитивная попытка оправдать собственную агрессию.

Основной тезис Нарышкина строится на классическом приеме газлайтинга. Утверждая, что ЕС создает ядерный арсенал для «противодействия российской угрозе», СВР сознательно игнорирует первопричину любых оборонных дискуссий в Европе. российская угроза совсем не гипотетический конструкт западных политиков, а осязаемая реальность: от полномасштабной войны в Украине до ядерного шантажа, доносящегося из кремля чуть ли не еженедельно.

Нарышкин манипулирует фактами, отказываясь признать, что именно действия москвы разрушили архитектуру безопасности в Европе. Подобные вбросы СВР призваны легитимизировать российскую милитаризацию в глазах внутреннего потребителя. Если «враг» якобы разрабатывает атомную бомбу, значит, россии «позволено всё». Это попытка выдать вынужденную реакцию Европы на российский экспансионизм за неспровоцированную агрессию.

Второй критический промах заявления главного российского разведчика лежит в плоскости игнорирования того факта, что Европе не нужно «разрабатывать» ядерное оружие с нуля. В составе ЕС уже есть ядерная держава – Франция.

Президент Эммануэль Макрон еще в своем историческом выступлении в марте 2026 года на базе Иль-Лонг четко обозначил концепцию dissuasion avancée («передового сдерживания»). Франция предложила придать своему ядерному арсеналу «европейское измерение», не нарушая при этом национального суверенитета.

Такой шаг, во-первых, это делает бессмысленным создание некой отдельной «бомбы ЕС». Во-вторых, дискуссии в Германии, инициированные Манфредом Вебером из EVP о «Europäischer Atomschirm» и польские заявления «ядерном обмене», касаются исключительно координации и размещения, а не собственного производства.

Для СВР признать лидерство Франции в этом вопросе равносильно расписаться в том, что европейское единство укрепляется. Поэтому москве выгоднее продвигать миф о «секретных лабораториях Брюсселя».

Если давать трезвую оценку, то заявления СВР о разработке ядерного оружия структурами ЕС лишены технической и политической базы.

Общеизвестно, что существует правовой барьер: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашения Евратома делают создание «общеевропейской бомбы» юридически невозможным без самоликвидации текущей системы международного права.

Кроме того, внутри ЕС нет четкого консенсуса. Если Польша и страны Балтии выступают за максимальное укрепление сдерживания, то значительная часть политической элиты Германии и Австрии по-прежнему придерживается антиядерных взглядов.

По сему заявления Нарышкина далеки от действительности, они не связаны с анализом рисков, а просто инструмент гибридной войны. СВР пытается посеять раздор между союзниками, пугая пацифистски настроенных европейцев «ядерной милитаризацией», и одновременно готовит почву для дальнейшей эскалации со стороны рф. Правда в ином: Европа лишь пытается найти способ выжить рядом с непредсказуемым соседом, у которого ядерная кнопка давно стала ведущим аргументом в дипломатии.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1048

