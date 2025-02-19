Пока в Украине внимание было сконцентрировано на Мюнхенской конференции, в российских медиа катилась волна новостей о том, что в Греции рабочие заблокировали грузовики со взрывчаткой. Но не простой. Ей, по утверждению информированных рабочих, должны были залить снаряды для украинской армии.

Возмутителями спокойствия стали члены Коммунистической партии Греции. Они жестко осудили не только перевозку опасных грузов, что якобы угрожает местным жителям, но и курс на поддержку «империалистической войны и режима Зеленского». Симптоматично, что материал, опубликованный в субботу на коммунистическом сайте, стал топновостью в рф.

Информационный всплеск именно сейчас очень трудно назвать совпадением. Ибо оружейный завод появился не вчера, и алгоритм перевозки грузов также не возник стихийно.

Однако ранее это как-то не вызывало особых претензий. Просто кто-то где-то принял решение, что именно сейчас нужно показать, как может быть заблокировано военное производство.

Картина выглядит несколько абсурдной. Ибо коммунисты заявляют, что груз представлял опасность для детей в школах. Которые на выходных не работают. Поскольку транспортировка перенесена на сегодня, когда школы работают, коммунисты потребовали их закрыть! В целях безопасности и в знак протеста против девиаций мировой буржуазии.

Также историю со взрывчаткой коммунисты пытаются вплести в резонансный сюжет с расследованием крупнейшей железнодорожной катастрофы, которая случилась в Темпи 28 февраля 2023 года. Мол, 1) тут последствия могут быть ещё хуже; 2) власть как всегда бездействует – ату власть!

Но главное – не это.

Главный вопрос, который продвигают устроители блокады от КПГ: а сколько ещё подобных грузов циркулирует по Греции?

Из чего следует логичное продолжение – а давайте-ка их поищем и проверим, соблюдены ли права животных? Не нарушаются ли традиционные ценности? Осуществляют ли контроль представители профсоюзов? И т.д.

Это модель, которую очень легко масштабировать в любой европейской стране. Как раз в тот момент, когда Европа принимает необходимость масштабных инвестиций в оборону, а ЕС заявил о готовности увеличить поддержку Украины. И попробуйте-ка теперь «ограничить свободы».

Помимо решения финансовых вопросов, европейским правительствам придётся заняться разбиванием и выкорчёвыванием различных деструктивных сетей.

Первый шаг – изоляция российских площадок. Не декоративная, а настоящая. Потому что всегда «внезапно» находится какой-то российский хвост. Без этого противодействие будет похоже на борьбу с приливом и отливом.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/878

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