Фактчекінг брехні Трампа про Зеленського та війну в Україні

The Guardian (https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/19/factchecking-donald-trump-claims-war-ukraine) і CNN (https://edition.cnn.com/2025/02/19/politics/fact-check-trumps-lies-about-zelensky-and-ukraine/index.html) спростували низку останніх — відверто неправдивих — заяв президента США:

● «Україна почала війну і не захотіла укласти угоду»

Насправді вторгнення росії в Україну було неспровокованим і широко засудженим міжнародною спільнотою. Напередодні війни Володимир Зеленський неодноразово пропонував зустрітися з путіним для перемовин, той ігнорував прохання. На перемовинах у березні 2022 року вимоги росії фактично підривали б здатність України захищатися в майбутньому.

● «Зеленський глибоко непопулярний і блокує вибори»

Хоча популярність Зеленського знизилася з початку війни, в лютому йому довіряло 57% порівняно з 52% у грудні. Опитування свідчать, що більшість українців, а також опозиційних політиків вважають, що зараз не найкращий час для виборів.

● «США надають Україні більше допомоги, ніж Європа»

ЄС плюс окремі європейські країни сукупно виділили Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги на $258 млрд, США — $124 млрд. При цьому більшість американських грошей пішли на поповнення власних запасів зброї замість відданої Києву.

● «Зеленський визнав, що половина американських грошей зникла»

Зеленський такого визнання не зробив. Навпаки, він спростував завищені заяви про об’єми отриманих американських грошей. В інтерв'ю AP 1 лютого він сказав, що хоча люди говорять про те, що Україна отримала до $200 мільярдів доларів допомоги США, справжня сума склала $76 млрд, переважно у вигляді зброї.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69175

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