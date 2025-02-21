Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 61

Фактчекінг брехні Трампа про Зеленського та війну в Україні

Фактчекінг брехні Трампа про Зеленського та війну в Україні

The Guardian (https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/19/factchecking-donald-trump-claims-war-ukraine) і CNN (https://edition.cnn.com/2025/02/19/politics/fact-check-trumps-lies-about-zelensky-and-ukraine/index.html) спростували низку останніх — відверто неправдивих — заяв президента США:

● «Україна почала війну і не захотіла укласти угоду»

Насправді вторгнення росії в Україну було неспровокованим і широко засудженим міжнародною спільнотою. Напередодні війни Володимир Зеленський неодноразово пропонував зустрітися з путіним для перемовин, той ігнорував прохання. На перемовинах у березні 2022 року вимоги росії фактично підривали б здатність України захищатися в майбутньому.

● «Зеленський глибоко непопулярний і блокує вибори»

Хоча популярність Зеленського знизилася з початку війни, в лютому йому довіряло 57% порівняно з 52% у грудні. Опитування свідчать, що більшість українців, а також опозиційних політиків вважають, що зараз не найкращий час для виборів.

● «США надають Україні більше допомоги, ніж Європа»

ЄС плюс окремі європейські країни сукупно виділили Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги на $258 млрд, США — $124 млрд. При цьому більшість американських грошей пішли на поповнення власних запасів зброї замість відданої Києву.

● «Зеленський визнав, що половина американських грошей зникла»

Зеленський такого визнання не зробив. Навпаки, він спростував завищені заяви про об’єми отриманих американських грошей. В інтерв'ю AP 1 лютого він сказав, що хоча люди говорять про те, що Україна отримала до $200 мільярдів доларів допомоги США, справжня сума склала $76 млрд, переважно у вигляді зброї.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69175

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

российские хакеры атакуют Signal украинских военных - отчет Google
Сегодня 09:52    6
СБУ та Нацполіція затримали ще 4-х поплічників фсб, які на замовлення рф займалися підпалами у Київській та Волинській областях
Сегодня 09:40    38
россия продолжает вербовать кубинцев на войну в Украине
Сегодня 09:30    45
У росіян не все добре, інакше вони б навіть не намагались грати в ці ігри, ― Кирило Буданов
Сегодня 09:23    49
У "Дії" з’явилися дві нові послуги для ветеранів та їхніх родин
Сегодня 09:18    45
Стоит временно прекратить коллективные стенания из-за анонсированных сокращений бюджета Пентагона
Сегодня 09:11    67
Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок колишньому нардепу
Сегодня 08:54    70
Спецслужби росії взяли на себе функцію виробництва фейків, ― Андрій Юсов
Сегодня 08:43    74
Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду
Сегодня 08:33    91
В армії рф сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами
Сегодня 08:23    86
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 