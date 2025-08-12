Фіцо каже, що його заява про Україну, коли він порівняв державу з травою, "ледь не коштувала йому життя"

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні "спотворила свободу слова" в ЄС, а його думка про це "ледь не коштувала йому життя"

Про це пише Denník N.

"Я не можу погодитися з твердженням українського міністерства закордонних справ, що я вдаюся до "відверто образливої риторики щодо України та українського народу". У моєму вчорашньому дописі в соціальних мережах, який став причиною реакції України, я послідовно повторював свою позицію щодо російсько-українського конфлікту", – сказав словацький премʼєр, коментуючи реакцію МЗС на його заяву.

Напередодні Фіцо прокоментував майбутні переговори президента США Дональда Трампа й диктатора рф Володимира путіна, використавши приказку: "Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, страждає завжди трава".

Глава уряду Словаччини стверджує: "Війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС. Будь-яка думка, відмінна від обов'язкової, піддається різкій критиці та засудженню, навіть якщо вона ґрунтується на об'єктивній інформації".

"Як прем'єр-міністр суверенної країни, я збережу право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність серед моїх колег в ЄС та сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна думка про військовий конфлікт в Україні ледь не коштувала мені життя", – додав він.

Водночас Фіцо побажав Києву негайного та справедливого миру, а також "припинення безглуздого вбивства слов'ян".

▶ ️Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 10 серпня заявив, що запланована на 15 серпня зустріч президентів США Дональда Трампа та росії Володимира путіна матиме негативні наслідки для України. Він використав африканську приказку: "Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, страждає завжди трава". Він провів аналогію з майбутніми переговорами, стверджуючи, що "як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, страждати буде трава – в цьому випадку Україна".

Джерело: espreso.tv

