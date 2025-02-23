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Фіцо виправдав агресію рф та звинуватив Зеленського

Фіцо виправдав агресію рф та звинуватив Зеленського

Словацький прем’єр Роберт Фіцо на конференції CPAC заявив, що росія мала "серйозні причини" для нападу на Україну через розширення НАТО.

● Звинуватив ЄС у використанні війни для ослаблення рф.

● Підтримав заяви Трампа, що Зеленський "уникає виборів".

● Закликав допомогти Трампу "швидше припинити війну".

Його слова повторюють кремлівські наративи та суперечать позиції ЄС.

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До речі, тисячі словаків вийшли на антиурядовий протест-вшанування пам'яті вбитого журналіста

У Словаччині в п'ятницю вшановують пам'ять загиблого сім років тому журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Демонстрації відбуваються у понад 40 містах Словаччини.

Наймасовішою є акція у Братиславі – кількість учасників наразі оцінюють у 10-12 тисяч.

Мітинг з нагоди 7-ї річниці вбивства Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової розпочався з хвилини мовчання. Організаторка Кароліна Фарська нагадала, що акція є громадянською. Організатори дистанціювалися від діяльності будь-яких політичних партій.

На мітингу у словацькій столиці виступили батьки Яна Куцяка та мати Мартіни Кушнірової. "Я вірю, що разом ми доведемо цю боротьбу до щасливого кінця", – сказав Йожеф Куцяк.

"Весь архітектор цього знову при владі", – додав він, маючи на увазі Роберта Фіцо, який очолював словацький уряд, коли вбили журналіста і його наречену.

У Братиславі також виступила група журналістів з кількох ЗМІ. Вони кажуть, що це нетипово і за нормальних обставин вони не повинні виступати на трибунах протесту. "Але тут немає нічого нормального", – сказала головний редактор газети Sme Беата Балогова.

На думку журналістів, прем'єр-міністр заразив своєю ненавистю частину суспільства. "Він стверджує, що журналісти є опозиційною силою, що нам платять з-за кордону і що ми вороги Словаччини. Це брехня. Правда проста: нам платять наші читачі. Ви платите нам. І ви платите нам саме за те, щоб ми контролювали Роберта Фіцо – його закордонні поїздки, домовленості з путіним чи Трампом, угоди з партнерами по коаліції", – заявив Матуш Костолни, головний редактор Denník N.

"Ми не вороги Словаччини, навпаки, ми журналісти, які працюють для того, щоб Словаччина була кращою країною. Той факт, що Фіцо турбується про це, є найкращим підтвердженням того, що ми робимо це добре", – додали вони.

Словацькі ЗМІ перебувають під тиском відтоді, як Фіцо вчетверте прийшов до влади восени минулого року. Його нинішній уряд ліквідував суспільний мовник RTVS і замінив його на Словацьке телебачення і радіо (STaR), яке, як побоюються захисники свободи слова та інституції ЄС, може стати просто рупором керівної коаліції.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.

У 2018 році, під час третього терміну Фіцо на посаді прем'єр-міністра, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/31209, eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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