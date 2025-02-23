Фіцо виправдав агресію рф та звинуватив Зеленського

Словацький прем’єр Роберт Фіцо на конференції CPAC заявив, що росія мала "серйозні причини" для нападу на Україну через розширення НАТО.

● Звинуватив ЄС у використанні війни для ослаблення рф.

● Підтримав заяви Трампа, що Зеленський "уникає виборів".

● Закликав допомогти Трампу "швидше припинити війну".

Його слова повторюють кремлівські наративи та суперечать позиції ЄС.

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До речі, тисячі словаків вийшли на антиурядовий протест-вшанування пам'яті вбитого журналіста

У Словаччині в п'ятницю вшановують пам'ять загиблого сім років тому журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Демонстрації відбуваються у понад 40 містах Словаччини.

Наймасовішою є акція у Братиславі – кількість учасників наразі оцінюють у 10-12 тисяч.

Мітинг з нагоди 7-ї річниці вбивства Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової розпочався з хвилини мовчання. Організаторка Кароліна Фарська нагадала, що акція є громадянською. Організатори дистанціювалися від діяльності будь-яких політичних партій.

На мітингу у словацькій столиці виступили батьки Яна Куцяка та мати Мартіни Кушнірової. "Я вірю, що разом ми доведемо цю боротьбу до щасливого кінця", – сказав Йожеф Куцяк.

"Весь архітектор цього знову при владі", – додав він, маючи на увазі Роберта Фіцо, який очолював словацький уряд, коли вбили журналіста і його наречену.

У Братиславі також виступила група журналістів з кількох ЗМІ. Вони кажуть, що це нетипово і за нормальних обставин вони не повинні виступати на трибунах протесту. "Але тут немає нічого нормального", – сказала головний редактор газети Sme Беата Балогова.

На думку журналістів, прем'єр-міністр заразив своєю ненавистю частину суспільства. "Він стверджує, що журналісти є опозиційною силою, що нам платять з-за кордону і що ми вороги Словаччини. Це брехня. Правда проста: нам платять наші читачі. Ви платите нам. І ви платите нам саме за те, щоб ми контролювали Роберта Фіцо – його закордонні поїздки, домовленості з путіним чи Трампом, угоди з партнерами по коаліції", – заявив Матуш Костолни, головний редактор Denník N.

"Ми не вороги Словаччини, навпаки, ми журналісти, які працюють для того, щоб Словаччина була кращою країною. Той факт, що Фіцо турбується про це, є найкращим підтвердженням того, що ми робимо це добре", – додали вони.

Словацькі ЗМІ перебувають під тиском відтоді, як Фіцо вчетверте прийшов до влади восени минулого року. Його нинішній уряд ліквідував суспільний мовник RTVS і замінив його на Словацьке телебачення і радіо (STaR), яке, як побоюються захисники свободи слова та інституції ЄС, може стати просто рупором керівної коаліції.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.

У 2018 році, під час третього терміну Фіцо на посаді прем'єр-міністра, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/31209, eurointegration.com.ua

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