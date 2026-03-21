Фейк для поляків від русні

У польському інформаційному просторі фіксується поширення фейку про нібито «привілейований доступ українців до медицини», який використовується для розпалювання соціальної напруги.

Польські медіа звертають увагу (https://konkret24.tvn24.pl/polska/ukrainiec-ma-pierwszenstwo-przed-honorowym-dawca-krwi-pokazuja-dokument-ministerstwo-odpowiada-st8954428), що у соцмережах активно розганяється твердження, нібито громадяни України в Польщі мають пріоритет у доступі до лікарів, навіть перед почесними донорами крові. Як «доказ» публікується фото документа, який буцімто підтверджує таку практику.

✅ Документ, що поширюють у таких дописах, — це архівний матеріал Національного фонду здоров’я Польщі від 2014 року. У ньому перелічені категорії осіб, які мають право на обслуговування поза чергою, однак українців там взагалі не згадують.

Міністерство охорони здоров’я Польщі офіційно спростувало фейки про «пріоритет українців». Відповідно до чинного законодавства, почесні донори крові мають гарантоване право на обслуговування поза чергою незалежно від громадянства. Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, мають доступ до медичних послуг на тих самих умовах, що й інші застраховані особи. Жодних додаткових привілеїв для них не передбачено.

❗️Мета подібних інформаційних вкидів — штучно протиставити українців полякам, щоб знизити підтримку України серед польського суспільства. Центр фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16900) схожі фейки про «привілейований доступ» українців до соціальних ресурсів у Польщі.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17494

