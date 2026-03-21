Фейк про «епідемію невідомого походження» у Збройних Силах України

Ворожі TG-канали поширюють відео, в якому нібито працівник інфекційного відділення лікарні в Дніпропетровській області стверджує про «епідемію невідомого походження в ЗСУ з температурою 40°C та смертністю майже 100%».

✅ Насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно — рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням.

Також відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності.

Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.

Мета фейку — деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до системи охорони здоров'я та створити враження катастрофічної ситуації в армії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17495

