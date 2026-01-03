❗️Фейк про провокацію України в Харкові
ru-пропагандисти поширюють заяви, що удар по житловому будинку в Харкові — це нібито провокація України.
Насправді міський голова Харкова повідомив (https://t.me/ihor_terekhov/3327), що ворог завдав удару по середмістю та влучив у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі. Відомо (https://t.me/ihor_terekhov/3329) про 30 поранених.
Президент України Володимир Зеленський повідомив (https://t.me/V_Zelenskiy_official/17518), що попередньо по житловій забудові вдарили дві ракети. Цей удар є свідченням того, що рф робить усе, аби продовжити війну та намагається зірвати зусилля світу й передусім США, спрямовані на дипломатичний процес щодо завершення війни.
Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів рф.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16743