Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 41

❗️Фейк про провокацію України в Харкові

❗️Фейк про провокацію України в Харкові

ru-пропагандисти поширюють заяви, що удар по житловому будинку в Харкові — це нібито провокація України.

Насправді міський голова Харкова повідомив (https://t.me/ihor_terekhov/3327), що ворог завдав удару по середмістю та влучив у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі. Відомо (https://t.me/ihor_terekhov/3329) про 30 поранених.

Президент України Володимир Зеленський повідомив (https://t.me/V_Zelenskiy_official/17518), що попередньо по житловій забудові вдарили дві ракети. Цей удар є свідченням того, що рф робить усе, аби продовжити війну та намагається зірвати зусилля світу й передусім США, спрямовані на дипломатичний процес щодо завершення війни.

Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів рф.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16743

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Масштаби руйнувань енергообʼєктів на Одещині
Сегодня 06:25    2
Відео на пів мільйона: деталі спецоперації ГУР із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна
Сегодня 06:18    26
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    47
Оперативна інформація станом на 16:00 02.01.2026 щодо російського вторгнення
02.01.2026 16:09    106
Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok
02.01.2026 11:03    107
Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС
02.01.2026 10:40    103
БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві
02.01.2026 10:30    115
кремль системно мілітаризує російське дитинство
02.01.2026 10:02    143
СБУ затримала у Києві колаборантку, яка працювала на рашистів у тимчасово окупованій Макіївці і впроваджувала там «освітні стандарти» рф
02.01.2026 09:40    121
Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових
02.01.2026 09:10    136
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 