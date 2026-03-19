Сегодня 10:46
Фейкові «Великодні набори» та виплати від Червоного хреста й ROZETKA

У мережі поширюється неправдива інформація про «благодійний великодній набір» із грошовою виплатою від Українського Червоного Хреста спільно з ROZETKA у розмірі від 1900 до 5100 грн. Шахраї особливо орієнтуються на тих, хто нібито «не отримав допомогу минулого року».

✅ Це фейк. Товариство Червоного Хреста України офіційно заявило (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1372944888210711&id=100064856371545&rdid=Yg7xG2sB0VyERCmA#), що не має жодного стосунку до цієї ініціативи. Організація інформує про всі види гуманітарної допомоги виключно через свої офіційні канали комунікації.

❗️ Мета таких повідомлень — збір персональних даних та викрадення коштів з рахунків громадян. Зловмисники використовують впізнавані бренди та актуальні свята, щоб заманити жертв на фішингові сайти під виглядом «реєстрації на отримання допомоги».

Центр раніше повідомляв (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17172) про аналогічну шахрайську схему з виплатами «енергопідтримки» нібито від Червоного Хреста та Укренерго через підроблений Telegram-канал.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17481

