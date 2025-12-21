Надзвичайне
Сегодня 08:59
«Фенікс» палить окупантів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

На Лиманському напрямку окупанти за будь-яку ціну хочуть взяти під контроль основні міста на цьому відтинку фронту, щоб здійснювати тиск на Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Але у плани пілотів прикордонного підрозділу «Фенікс» таке не входило – ми не збираємось віддавати ворогу ані клаптика нашої землі!

Тому завдаємо постійних нищівних ударів по ворожих штурмових групах, бронетехніці та логістичних шляхах.

Прикордонники виявляють позиції, уражають автотранспорт та місця скупчення ворога.

Зупинимо, відкинемо, переможемо!

Джерело: dpsu.gov.ua

