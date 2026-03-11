Надзвичайне
Сегодня 10:20
«Фенікс» полює на окупантів: втрати ворога на Покровському напрямку (ВІДЕО)

На Покровському напрямку оператори БпЛА прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» продовжують методично знищувати окупантів — десятки ліквідованих ворогів, спалені автівки військового призначення й розібрані укриття.

Противник саме розвантажував свій транспорт поблизу позиції, коли до нього в гості завітав наш добрий дрон. В результаті — спалена «буханка» та двоє ліквідованих окупантів.

Ще один загарбник настільки злякався нашого FPV-дрона, що на ходу випав із квадроцикла. За це він був моментально покараний.

Ще четверо жителів боліт намагалися заховатися у руїнах покинутого будинку, але їх вчасно виявили аеророзвідники підрозділу «Фенікс», внаслідок чого ця «брава» четвірка навіки лишилася під завалами.

Джерело: dpsu.gov.ua

