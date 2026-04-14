Сегодня 07:03
"Флагман ЧФ рф пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость": ВМС ЗСУ оприлюднили відео до четвертої річниці знищення крейсера "москва"
13 квітня 2022 року Військово-морські сили України потопили флагман російського чорноморського флоту - крейсер "москва"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Флот, якого "не було", потопив "москву". Чотири роки тому українські військові моряки вписали нову сторінку в історію перемог ВМС ЗС України — флагман ЧФ рф крейсер "москва" пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость", - йдеться в дописі до відео.
"Так працюють "Нептуни": чітко, влучно і без зайвих пояснень. Мінус флагман.
Мінус ілюзії. Пам’ятаємо цей день і пишаємося!" - написали у ВМС.
Джерело: espreso.tv
