"Флагман ЧФ рф пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость": ВМС ЗСУ оприлюднили відео до четвертої річниці знищення крейсера "москва"

13 квітня 2022 року Військово-морські сили України потопили флагман російського чорноморського флоту - крейсер "москва"

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Флот, якого "не було", потопив "москву". Чотири роки тому українські військові моряки вписали нову сторінку в історію перемог ВМС ЗС України — флагман ЧФ рф крейсер "москва" пішов на дно разом із міфами про "нєпотопляємость", - йдеться в дописі до відео.

"Так працюють "Нептуни": чітко, влучно і без зайвих пояснень. Мінус флагман.

Мінус ілюзії. Пам’ятаємо цей день і пишаємося!" - написали у ВМС.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»