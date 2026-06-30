FPV-дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: чоловік дістав тяжкі поранення

Уночі та зранку 30 червня російські війська атакували безпілотниками селища Слатине та Руську Лозову Харківської області. Внаслідок удару FPV-дроном по цивільній автівці постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 9:40 внаслідок влучання FPV-дрона по цивільній автівці у Руській Лозовій постраждав 61-річний місцевий житель.

«Чоловіку відірвало нижню кінцівку, також він зазнав численних уламкових уражень тіла та у важкому стані був госпіталізований до однієї з харківських лікарень», – розповів Задоренко.

Також з 3:00 до 6:20 ранку росіяни щонайменше чотири рази атакували FPV-дронами селище Слатине, завдаючи ударів по будинках та автомобілях. Унаслідок цих атак загалом пошкоджено два приватні будинки з господарчими спорудами та два цивільні авто. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости