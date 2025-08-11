FPV-дрони та БпЛА: поліція фіксує наслідки обстрілів за добу

Минулої доби росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено будинок. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранень.

У місті Куп’янськ внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль постраждав цивільний чоловік.

Окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні.

64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій у місті Купʼянськ. З травмами його госпіталізували до медичного закладу Харкова.

10 серпня поліцейські здійснили 10 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 11 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости