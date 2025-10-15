Надзвичайне
Сегодня 16:42
Просмотров: 149

Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакують окупанти

Оперативна інформація станом на 16:00 15.10.2025 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 99 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з противником, який здійснював наступальні дії  у напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 19 разів штурмували позиції ЗСУ.

