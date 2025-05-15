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Гарвард розширив позов проти адміністрації Трампа після того, як та заморозила ще $450 млн фінансування

Гарвард розширив позов проти адміністрації Трампа після того, як та заморозила ще $450 млн фінансування

Гарвард просить окружного суддю США Еллісон Берроуз визнати дії Адміністрації президента незаконними та заблокувати припинення грантів. Раніше суддя запланувала слухання у справі на 21 липня.

«Уряд не виявив — і не може визначити — жодного раціонального зв’язку між проблемами антисемітизму та медичними, науковими, технологічними та іншими дослідженнями, які він заморозив або припинив», — йдеться у позові навчального закладу.

▪️Перегляд фінансування Гарварду адміністрація Трампа почала через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Раніше університет уже позбавили $2,2 мільярда фінансування — це рішення навчальний заклад оскаржує в суді.

Джерело: https://t.me/babel/68127

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