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Гейтс звинуватив Маска у "вбивстві" дітей в бідних країнах і навів приклад

Гейтс звинуватив Маска у вбивстві дітей в бідних країнах і навів приклад

Ілон Маск несе відповідальність за смерті дітей у найбідніших країнах світу, які стали наслідком закриття американського агентства з міжнародної допомоги і розвитку (USAID). Таке звинувачення озвучив мільярдер-філантроп, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс у розмові з Financial Times.

У лютому Департамент ефективності уряду (Doge), яким де-факто керує Маск, закрив USAID, заявивши, що цій структурі "час помирати". Цей департамент фінансував безліч гуманітарних програм в усьому світі – від підтримки демократичних інститутів в Європі до закупівлі ліків в африканські лікарні.

Гейтс зазначив, що без цілеспрямованого фінансування від USAID в бідних країнах знову відчувається дефіцит важливих продуктів харчування та ліків. Це зокрема може спричинити нові спалахи небезпечних хвороб, таких як кір, ВІЛ та поліомієліт.

"Картина того, як найбагатша людина світу вбиває найбідніших дітей світу, не дуже приємна", – сказав Гейтс про Маска.

Гейтс також наводить конкретний приклад, коли Маск цілеспрямовано скасував грант для лікарні в провінції Газа африканської держави Мозамбік. Цей заклад запобігав передачі ВІЛ дітям від їхніх інфікованих матерів. Це сталося саме тоді, коли команда Маска переплутала провінцію Газа в Мозамбіку із Сектором Газа в Палестині і помилково ідентифікувала цей грант як постачання презервативів бойовикам ХАМАС.

"Я б хотів, щоб він пішов і зустрівся з дітьми, які зараз інфіковані ВІЛ, бо він скоротив ці гроші", – сказав Гейтс.

За його словами, Маск, який назвав USAID "злочинною організацією", не розумів, чим займається американське агентство і як воно працює.

Як зазначає Financial Times, Гейтс і Маск давно конфліктують на темі благодійництва. У 2012 році Маск підписав "Клятву благодійності", започатковану Біллом і Меліндою Гейтс та інвестором Ворреном Баффетом, згідно з якою десятки мільярдерів пообіцяли пожертвувати щонайменше половину свого багатства. Але пізніше Маск сказав Гейтсу, що філантропія — це здебільшого "нісенітниця", а для подолання таких проблем, як зміна клімату, краще спрацюють комерційні рішення, наприклад, перехід на електромобілі.

Джерело: unian.ua

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Темы: маск, США

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