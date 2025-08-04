Геноцид відбувається — але не в Ґазі, — Ніл Фергюсон для The Times

Що для вас важливіше — перемога чи власна моральна перевага? Чому ви віддаєте перевагу — перемозі над ворогами чи власному комфорту? Сьогодні тривають війни. Дві демократії — недосконалі, без сумніву, але вільні суспільства порівняно з їхніми ворогами — борються з двома союзними тираніями. Поразка Ізраїлю та України означатиме знищення, повне винищення.

Для США, Великої Британії та ЄС знищення Ізраїлю та України стало б не просто незручністю. Такі результати значно погіршили б стратегічну позицію Заходу і посилили б позицію осі авторитарних режимів: Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї.

Проте наша підтримка цих двох демократій щонайменше неоднозначна, а щонайгірше — лицемірна. Через двадцять два місяці після різанини, влаштованої ХАМАС і Палестинським ісламським джихадом, убивчими придатками Ісламської Республіки Іран, західні ліберали приєднуються до Ірану та апологетів ХАМАС, лицемірно й помилково звинувачуючи Ізраїль у геноциді.

Щоб додати образу до поранення, уряди Франції, Великої Британії та Канади оголошують про свій намір — безумовний у випадку Франції — визнати палестинську державу, коли у вересні збереться Генеральна Асамблея ООН.

Не задовольняючись винесенням вироку уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, вони потім спрямовують свою побожну увагу на президента Володимира Зеленського, звинувачуючи його в недостатній боротьбі з корупцією — навіть коли західні компанії продовжують отримувати прибуток від торгівлі з набагато більш корумпованим фашистським режимом путіна, і коли постачання західної зброї Україні залежить від міжусобних суперечок між урядовими відомствами у Вашингтоні.

Ці настрої можна підсумувати одним терміном: новий дефетизм. Це моральне позерство політиків і публіцистів, які більше стурбовані демонстрацією власної заплутаної етики, ніж допомогою демократіям у перемозі над авторитарними режимами.

Фраза «лакшері переконання» була введена блискучим молодим психологом Робом Гендерсоном для позначення абсурдних ідей, які прогресисти можуть собі дозволити — «Скасуйте поліцію!», «Відкриті кордони!», «Чоловіки можуть стати жінками!» — тому що вони значною мірою захищені від наслідків, коли ці ідеї втілюються в життя.

Термін «геноцид» з’явився в 1944 році, коли його ввів Рафаель Лемкін у книзі «Правління Осі в окупованій Європі». Лемкін був польсько-єврейським біженцем від нацизму, чия сім’я була майже повністю знищена під час Голокосту (49 його родичів загинули, включно з батьками; вижили лише його брат, дружина брата та їхні діти). У книзі Саманти Пауер «Проблема з пекла» (2002) зворушливо описано одноманітну кампанію цього одержимого чоловіка, спрямовану на те, щоб зробити вигаданий ним термін основою післявоєнного міжнародного права.

Стаття II Конвенції ООН про геноцид визначає геноцид як «будь-які з наступних дій, вчинених з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку»:

● Вбивство членів групи;

● Завдання серйозної тілесної чи психічної шкоди членам групи;

● Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її фізичне знищення повністю або частково;

● Вжиття заходів, спрямованих на запобігання народженням у групі;

● Примусовий трансфер дітей групи до іншої групи.

Якщо ви хочете побачити геноцид, я рекомендую відвідати окуповані росією території України. Там я можу легко продемонструвати, що російський уряд має намір знищити виразну українську ідентичність. Це було чітко заявлено з моменту, коли путін опублікував своє есе «Про історичну єдність росіян і українців» у 2021 році. І всі п’ять методів геноциду застосовуються проти українського народу, включаючи «примусовий трансфер дітей групи до іншої групи».

У березні цього року український уряд зміг підтвердити, що 19 456 українських дітей були вивезені з окупованої України до росії з початку війни. Дослідницька лабораторія гуманітарних питань Єльського університету оцінює цю цифру ближче до 35 тисяч. За даними Інституту вивчення війни, «росія використовує щонайменше 43 дитячих табори по всій росії для розміщення депортованих дітей, принаймні 32 з яких є відверто «перевиховними» закладами».

Докази з російських джерел показують, що багатьох із цих дітей віддають на усиновлення, що призводить до втрати їхніх українських імен і місць народження. Для українських хлопців-підлітків примусова русифікація може призвести до майже негайного призову до російської армії для боротьби проти їхніх співвітчизників.

російський уряд має намір вбивати українських цивільних. Останніми місяцями спостерігається безпрецедентний рівень ракетних і дронових атак на цивільні об’єкти по всій Україні. За даними Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні (HRMMU), у червні зафіксовано найвищі місячні втрати серед цивільних за останні три роки: 232 людини загинули та 1343 отримали поранення.

росія здійснила в десять разів більше ракетних і дронових атак проти України, ніж у червні минулого року. Загалом у першій половині 2025 року 6754 цивільних було вбито або поранено, що на 54 відсотки більше, ніж за відповідний період 2024 року. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року HRMMU задокументувала загибель щонайменше 13 580 цивільних, включаючи 716 дітей.

Я хотів би, щоб люди (включно з одним відомим британським істориком), які витрачають значну частину дня на публікацію та перепост клікбейтів про становище палестинців у Ґазі, приділили увагу справжньому геноциду, який відбувається зараз у Східній Європі. Але п’ятнична Guardian відобразила спотворені пріоритети ліберальної свідомості. Головна новина: «Математика голоду: як Ізраїль спричинив голод у Ґазі». Значно нижче в порядку денному (після «Джастін Тімберлейк розкрив діагноз хвороби Лайма»): «Зеленський закликає до «зміни режиму» в росії після атаки на Київ, яка забрала 16 життів» і «Київські протестувальники святкують, коли парламент голосує за відновлення повноважень антикорупційних органів».

Так, Україна — це демократія. Виборці можуть вийти на вулиці та змусити уряд змінити політику. Те саме стосується Ізраїлю, де протести проти Нетаньягу в Єрусалимі відбуваються частіше, ніж повітряні тривоги. Але що з Ґазою? Починаючи з березня, хоробрі жителі Ґази наважилися протестувати проти режиму вбивств і крадіжок ХАМАС. Різниця в тому, що ці протести зустріли насильством і залякуванням — і вони нічого не змінили.

Визначальною рисою категорії лакшері є те, що вона дорога. Те саме стосується лакшері переконань. Віра в те, що Ізраїль чинить геноцид у Ґазі, як і віра в те, що палестинську державу можна створити за бажанням західних лідерів, — це ідея рівня сумки Hermès. Вона на одному рівні з вірою в те, що мир між Україною і росією можна досягти без застосування значного економічного та військового тиску на москву, — ідея, що більше нагадує годинник Patek Philippe.

Витрачайте енергію на такі лакшері переконання, і ви не помітите, яку допомогу ви надаєте осі авторитарних режимів у сприянні поразці Заходу. І не помітите, яку допомогу вони надають вам — через соціальні медіа, якими вони так добре вміють маніпулювати, — щоб ви залишалися корисним ідіотом.

Джерело: https://t.me/znua_live/213044

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