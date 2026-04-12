Генштаб зафіксував 2299 випадків порушення окупантами режиму припинення вогню

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 квітня. Розпочалася 1509 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Станом на 7:00 12 квітня зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 російських обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе (“Ланцет”, “Молнія”) та 1045 ударів FPV-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “шахед” не було.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, зокрема 123 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази атакували в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

