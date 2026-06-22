Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку для ракет

Сьогодні, 22 червня, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж (рф).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Зазначається, що дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК «Іскандер».

Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема:

транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ «Заря-61М» у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК «Іскандер-К»;діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1».

«Продукція цього заводу безпосередньо використовується противником для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів», – зазначають у Генштабі.

Агентство Телевидения Новости