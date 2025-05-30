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Головні фейки кремля за вчора

Головні фейки кремля за вчора

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 29 травня.

▶️ «Президент Зеленський скоротив візит до Німеччини через загострення ситуації на Сумщині». У Посольстві України в Німеччині заявили, що поширена в медіа інформація неправдива.

▶️ «Київський режим терористичними атаками намагається зірвати ініційовані росією мирні перемовини». Це – спланована інформаційна хвиля з перекидання відповідальності на Україну за «затягування» та «безконструктивність» перемовин, які провокує саме росія.

▶️ «Український перекладач Олег Головко втік під час перемовин України і росії в Туреччині». Це – фейк, адже такого відео немає ані на сайті телеканалу, ані на його верифікованих сторінках в Instagram, YouTube, Facebook та X.

Джерело: https://t.me/spravdi/46987

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