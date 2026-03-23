Головне за вихідні

● Острів Харг в обмін на Ормузьку протоку: адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає план (https://t.me/znua_live/242579) ризикованої операції.

● Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував рух MAGA та зазначив, що дії MAGA — це не наше уявлення про демократію (https://t.me/znua_live/242586).

● У Японії жарт Трампа про Перл-Гарбор викликав обурення (https://t.me/znua_live/242587) та розчарування.

● Оманський журналіст Салем Аль-Джахурі повдомив, що Дональд Трамп вимагає від країн Перської затоки п'ять трильйонів доларів (https://t.me/znua_live/242590), якщо вони хочуть, щоб війна проти Ірану продовжувалася.

● Міністерство фінансів США видало короткострокову ліцензію, яка дозволяє продаж іранської нафти (https://t.me/znua_live/242591), вже завантаженої на танкери в морі.

● Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Третій світовій війні буде складно запобігти (https://t.me/znua_live/242622).

● Українці попрощалися з Патріархом Філаретом (https://t.me/znua_live/242630).

● В Одесі запрацював четвертий в Україні комунікаційний центр Служби 112 (https://t.me/znua_live/242638). Його будівництво тривало майже рік.

● У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовского нафтопереробного заводу (https://t.me/znua_live/242639).

● росію США витискають з усіх світових енергетичних ринків (https://t.me/znua_live/242648) — Лавров.

● У Празі відбулася найбільша з 2019 року антиурядова акція проти політики уряду (https://t.me/znua_live/242653) прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

● У Чехії різко збільшилась кількість злочинів (https://t.me/znua_live/242665) на ґрунті ненависті проти українців.

● У Флориді українська переговорна група, на чолі з Умєровим, вчергове зустрілася з американською делегацією (https://t.me/znua_live/242674).

● Іран атакував балістикою ізраїльське місто Арад (https://t.me/znua_live/242684). Кількість постраждалих — понад 60 людей.

● Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата (https://t.me/znua_live/242680) іранського військового аташе, його заступника та ще трьох іранських дипломатів.

● УПЦ Київського патріархату обрала нового патріарха — наступником Філарета став архієпископ Сумський Никодим (https://t.me/znua_live/242691).

● Трамп пригрозив Ірану знищенням електростанцій (https://t.me/znua_live/242698?single) у разі невідкриття Ормузької протоки упродовж 48 годин.

● Центральний штаб іранського військового командування «Хатам аль-Анбія» відповів Трампу, що Тегеран уразить усі об’єкти енергетичної та інформаційної інфраструктури (https://t.me/znua_live/242701) США в регіоні.

● російські спецслужби пропонували інсценувати «замах» на Віктора Орбана (https://t.me/znua_live/242714)для підвищення його рейтингу напередодні виборів в Угорщині.

● Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував під час перерв на засіданнях ЄС, щоб відзвітувати главі МЗС росії (https://t.me/znua_live/242715) Лаврову.

● Ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у колонці для The Telegraph зазначив, що можлива наземна операція в Ірані може обернутись катастрофою (https://t.me/znua_live/242769).

● Більшість опитаних американців вважають, війна в Ірані не переможна для США, а 92% хочуть її якнайшвидшого завершення (https://t.me/znua_live/242779) — опитування телеканалу CBS спільно з YouGov.

● Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приєднався до передвиборчої кампанії Орбана (https://t.me/znua_live/242803) і зробив агітаційну заяву.

● ЄС обмежує обіг конфіденційних матеріалів для Угорщини (https://t.me/znua_live/242806), а лідери проводять зустрічі в менших форматах через давні підозри, що уряд Віктора Орбана передає інформацію росії.

● ЗСУ атакували найбільший російський нафтовий порт на Балтійському морі (https://t.me/znua_live/242814) — Пріморск.

Джерело: https://t.me/znua_live/242823

