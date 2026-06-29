Головне за вихідні
● СОУ завдали успішних ударів по об'єктах ворога у Волгограді, Криму, Краснодарському краї та Ярославлі.
● США та Іран знову обмінялися ударами після атаки КВІР на торгове судно. Заплановано нові переговори між сторонами.
● В рф та на окупованих територіях України поглиблюється паливна криза.
● росія та Україна обмінялися цивільними полоненими.
● Україна втратила два МіГи за одну добу.
● Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що піде у відставку протягом кількох тижнів і призначить дострокові президентські та парламентські вибори.
● Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт про створення Українського національного пантеону.
Джерело: https://t.me/znua_live/255087