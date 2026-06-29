Головне за вихідні

● СОУ завдали успішних ударів по об'єктах ворога у Волгограді, Криму, Краснодарському краї та Ярославлі.

● США та Іран знову обмінялися ударами після атаки КВІР на торгове судно. Заплановано нові переговори між сторонами.

● В рф та на окупованих територіях України поглиблюється паливна криза.

● росія та Україна обмінялися цивільними полоненими.

● Україна втратила два МіГи за одну добу.

● Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що піде у відставку протягом кількох тижнів і призначить дострокові президентські та парламентські вибори.

● Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт про створення Українського національного пантеону.

Джерело: https://t.me/znua_live/255087

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