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Google несе юридичну відповідальність за контент, згенерований ШІ: постанова суду

Google несе юридичну відповідальність за контент, згенерований ШІ: постанова суду

Суд визнав, що створені штучним інтелектом підсумкові огляди у пошуку Google є окремим контентом, за достовірність якого відповідає компанія. Це рішення може вплинути на майбутню судову практику

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Німецький суд ухвалив рішення, яке може суттєво вплинути на роботу пошукових систем зі штучним інтелектом. Судді дійшли висновку, що короткі підсумки, які згенеровані ШІ у пошуку Google, є окремим інформаційним продуктом, а тому відповідальність за їхній зміст несе сама компанія.

Підставою для розгляду стала скарга двох видавництв із Мюнхена. Вони заявили, що система Google AI Overview помилково пов’язала їхню діяльність із шахрайством, сумнівними схемами оформлення підписок та непрозорими бізнес-практиками. За даними суду, штучний інтелект змішав інформацію про позивачів із відомостями про інші компанії та сформував твердження, яких не було в першоджерелах.

Під час процесу Google наполягала, що лише обробляє інформацію з відкритих джерел і не повинна відповідати за сторонній контент. Однак суд не погодився з такою позицією. У рішенні зазначено, що ШІ не просто показує посилання, а аналізує, узагальнює та створює новий текст, який користувач бачить як готову відповідь. Саме тому такий контент не можна прирівнювати до звичайного пошукового результату.

Окремо суд відкинув аргумент про те, що користувачі можуть самостійно перевіряти інформацію за посиланнями. На думку суддів, ШІ-огляд сприймається як завершене повідомлення, зміст якого зрозумілий без додаткового вивчення джерел. Крім того, система не попереджала про можливу неточність наведених даних.

У відповідь у Google заявили, що компанія вкладає значні ресурси в підвищення якості та точності ШІ-оглядів і планує детально проаналізувати судове рішення.

Суд заборонив поширювати недостовірну інформацію про позивачів у згенерованих оглядах та зобов’язав Google компенсувати більшу частину судових витрат. Водночас рішення поки не набуло остаточної сили, оскільки компанія має право його оскаржити. Це рішення вже називають потенційно знаковим для всієї цифрової індустрії та сфери штучного інтелекту.

Видання повідомляє, що рішення, яке було ухвалене 28 травня за позовом двох мюнхенських видавництв, Баварський земельний суд повідомив 12 червня.

Джерело: espreso.tv

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Темы: суд, США, ші

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