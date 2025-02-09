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«Гордість» путінської пропаганди: російські журналісти підмінили факти вигадками про китайський чат-бот

«Гордість» путінської пропаганди: російські журналісти підмінили факти вигадками про китайський чат-бот

На федеральному телеканалі «россия 1» зняли сюжет, в якому розповіли, що китайський чат-бот DeepSeek «розроблений на основі програмного коду радянських програмістів 1985 року та академіка глушкова».

Джерело цієї «сенсації» – відоме сатиричне видання «панорама», яке спеціалізується на подібних жартівливих новинах.

Ніхто із сотень редакторів і журналістів, які поширили цю маячню, не спромігся навіть пройти за посиланнями до джерела новини.

За 25 років путінського правління російські журналісти перетворилися на пропагандистів, а це фатально позначається на професійних навичках. До того ж пропаганда мусить постійно вигадувати приводи для гордості, яких у путінській росії стає все менше.

Тому й доводиться поширювати фейки про «російсько-радянське коріння» сучасних іноземних розробок.

Джерело: https://t.me/spravdi/44916

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