Сегодня 07:00
Гуманітарна ізоляція: окуповані Олешки на межі голоду

З даними Центру національного спротиву, з січня в Олешки фактично припинили завозити продукти харчування. В ізоляції залишаються сотні людей, серед яких багато пенсіонерів та сімей із дітьми.

● Окупаційне керівництво залишило місто і перебралося до Скадовська, повністю самоусунувшись від життєзабезпечення населення.

● Магазини не працюють. Єдиний пункт продажу відкритий при місцевій лікарні, проте ціни там штучно завищені та недоступні для більшості мешканців.

● Люди не мають можливості самостійно виїхати з міста, опинившись у пастці без доступу до базових товарів.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8405

