ГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер рф "Князь Пожарський"

Субмарини такого проєкту мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, кожна з яких несе до 10 бойових блоків. «Князь пожарскій» увійшов до складу Північного флоту рф у липні цього року.

За даними відомства, у розпорядженні є:

◾️списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

◾️бойові інструкції для екіпажу;

◾️бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

◾️приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

◾️інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/65815

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