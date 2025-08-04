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ГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер рф "Князь Пожарський"

ГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер рф Князь Пожарський

Субмарини такого проєкту мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, кожна з яких несе до 10 бойових блоків. «Князь пожарскій» увійшов до складу Північного флоту рф у липні цього року.

За даними відомства, у розпорядженні є:

◾️списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

◾️бойові інструкції для екіпажу;

◾️бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

◾️приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

◾️інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/65815

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