Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA:
Від другої половини січня 2025 року фахівці фіксують поновлення активності злочинного угруповання UAC-0173, яке займається розсиланням небезпечних електронних листів, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп'ютерів.
Фахівці CERT-UA за сприяння Нотаріальної палати України оперативно ідентифікували уражені комп'ютери у шести регіонах України.
Проте не виключено, що кібератаки будуть продовжуватися і надалі.
"У разі виявлення підозрілої активності невідкладно інформуйте Нотаріальну палату України та CERT-UA", — закликають фахівці.
Джерело: https://t.me/znua_live/191061