Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA:

Від другої половини січня 2025 року фахівці фіксують поновлення активності злочинного угруповання UAC-0173, яке займається розсиланням небезпечних електронних листів, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп'ютерів.

Фахівці CERT-UA за сприяння Нотаріальної палати України оперативно ідентифікували уражені комп'ютери у шести регіонах України.

Проте не виключено, що кібератаки будуть продовжуватися і надалі.

"У разі виявлення підозрілої активності невідкладно інформуйте Нотаріальну палату України та CERT-UA", — закликають фахівці.

Джерело: https://t.me/znua_live/191061

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