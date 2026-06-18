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Хакери викрали понад 1,3 ТБ даних у виробника "Оземпіку" фармакомпанії Novo Nordisk

Хакери викрали понад 1,3 ТБ даних у виробника Оземпіку фармакомпанії Novo Nordisk

Кібершантажна група FulcrumSec заявила, що викрала понад 1,3 ТБ у данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk, яка відома виробництвом "Оземпіку". Наразі хакери розглядають продаж частини даних

Про це пише Reuters.

FulcrumSec опублікувала повідомлення про викрадення на своєму сайті. За словами групи, вони упродовж двох місяців викрадали дані в мережі Novo Nordisk.

Зазначено, що у понад терабайті отриманих даних є вихідний код данської компанії, конфіденційна інформація про випущені та незапущені ліки, дані випробувань, працівників, лікарів та пацієнтів, а також інформація, пов’язана з виробничими об’єктами компанії та щодо ШІ.

Відомо, що Novo Nordisk є виробником препаратів для лікування ожиріння та діабету, зокрема – "Оземпіка" й Wegovy.

Нині FulcrumSec заявляє: розглядає можливість продати частину викрадених даних після того, як Novo Nordisk відмовилася виплатити $25 млн.

Водночас раніше данська фармацевтична компанія поінформувала про інцидент кібербезпеки: щодо несанкціонованого доступу до обмеженої кількості внутрішніх ІТ-систем, зокрема й персональних даних.

Джерело: espreso.tv

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