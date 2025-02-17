ХАМАС погодився віддати управління над Ґазою задля реалізації другої фази угоди з Ізраїлем про звільнення заручників і припинення вогню — The Jerusalem Post

Зокрема, у четвер високопосадовець Усама Хамдан повідомив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угруповання буде готове вести переговори за другим етапом угод про припинення вогню і звільнення заручників із понеділка.

Walla додає, що Хадман наголосив на прихильності ХАМАС до угоди і процитувало його наступну заяву.

"Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися", — сказав він.

Як уточнює Jerusalem Post, частиною другої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАС є тимчасова відмова угруповання від управління Ґазою.

Джерело: https://t.me/znua_live/189917

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