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Харків атакували «шахеди» з термобаричними бойовими частинами

Харків атакували «шахеди» з термобаричними бойовими частинами

Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

Фахівці кажуть, що його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Агентство Телевидения Новости

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