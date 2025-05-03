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Харків атакували «шахеди» з термобаричними бойовими частинами
Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.
Фахівці кажуть, що його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.