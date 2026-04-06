Харків під атакою дронів: зафіксовані влучання біля зупинки та будинку, постраждав водій маршрутки

Вдень 6 квітня у Харкові зафіксували кілька влучань російських дронів. Один з БпЛА вдарив біля зупинки громадського транспорту, постраждав водій міського маршруту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 12:44 російські війська завдали удару безпілотником «шахед» по Київському району Харкова.

За попередньою інформацією, влучання сталося поблизу зупинки громадського транспорту. Унаслідок удару поранено водія маршрутки, також пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він перебував. Обстеження місця події триває.

О 13:07 у місті пролунав ще один вибух. Зафіксовано влучання російського БпЛА біля багатоповерхівки у Київському районі.

Агентство Телевидения Новости