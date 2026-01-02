Харків. Підсумок 2025 року — мовою цифр, за якими стоять люди
▶ ️728 обстрілів міста. Сотні разів ворог намагався зламати нас страхом, темрявою, болем.
Але Харків вистояв — і щодня продовжує жити.
▶ ️Повітряна тривога
• в області — 2403 сигнали, 4791 год 20 хв (це 200 діб)
• у Харкові — 1826 сигналів, 2590 год 56 хв (це 108 діб)
Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя.
▶ ️Постраждали: 973 людини, серед них 106 дітей.
▶ ️Загинули: 41 людина, серед них 3 дитини.
Кожна цифра — це чиєсь ім’я, сім’я, зруйнований дім, чиясь ніч без сну. І водночас — це про нашу силу: швидко відновлювати, допомагати одне одному, тримати місто в русі, рятувати і лікувати.
Дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую рятувальникам, медикам, комунальникам, усім службам і волонтерам — тим, хто щоразу першим приходить туди, де найнебезпечніше.
Харків — не про страх. Харків — про людей, які не здаються. Харків - більше, ніж місто!
