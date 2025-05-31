Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби: зведення ХОВА

Вночі ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждала 43-річна жінка; у місті Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у селищі Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У селі Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 11 некерованих авіаційних ракет;▪️ 1 ракета Х-35;▪️ 1 ракета (тип встановлюється);▪️ 2 КАБ;▪️ 16 БпЛА типу «Герань-2»;▪️ 26 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у місті Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;

▪️ у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;

▪️ в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;

▪️ у Лозівському районі пошкоджено електромережі;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

Агентство Телевидения Новости