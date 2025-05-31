Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби: зведення ХОВА
Вночі ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждала 43-річна жінка; у місті Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у селищі Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У селі Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 11 некерованих авіаційних ракет;▪️ 1 ракета Х-35;▪️ 1 ракета (тип встановлюється);▪️ 2 КАБ;▪️ 16 БпЛА типу «Герань-2»;▪️ 26 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у місті Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;
▪️ у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;
▪️ в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;
▪️ у Лозівському районі пошкоджено електромережі;
▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.