Харків’янин із рюкзаком за плечима пустився в крижаний Дністер заради перетину кордону

Прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили спробу незаконного перетинання державного кордону. Порушником виявився 36-річний харків’янин.

До своєї подорожі чоловік готувався з особливою ретельністю, проте з хибним розрахунком. Аби не натрапити на правоохоронців, він проклав маршрут до прикордоння в об’їзд блокпостів, а всі цінні речі та документи заздалегідь спакував у рюкзак.

Опинившись на березі річки, «плавець» без жодних плавзасобів та вагань пустився в крижану воду Дністра. Він свідомо наражав себе на смертельну небезпеку, оскільки низька температура води у поєднанні з сильної течією робить такі «запливи» критично небезпечними для життя.

Втім прикордонний наряд своєчасно відреагував на підозрілу активність на воді. Для перехоплення правопорушника військовослужбовці вийшли на катері та затримали його безпосередньо під час запливу. Чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Джерело: dpsu.gov.ua

