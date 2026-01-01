Харківщина 1 січня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);

▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка);

▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей.

Перебувають 19 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 057 людей.

Упродовж минулої доби станом на 22.00 зафіксовано 120 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

▪️ На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/19305

