Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 71

Харківщина 1 січня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);

▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка);

▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей.

Перебувають 19 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 057 людей.

Упродовж минулої доби станом на 22.00 зафіксовано 120 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

▪️ На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/19305

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Полювання fpv «Сталевого Кордону» на окупантських невидимок (ВІДЕО)
Сегодня 09:56    14
Проблемні кредити ведуть економіку рф до обвалу
Сегодня 09:46    37
‼️Понад 10 000 російських солдатів у полоні
Сегодня 09:35    50
Год угасающей надежды
Сегодня 09:24    64
Збито/подавлено 176 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    61
Оперативна інформація станом на 08.00 1.1.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:56    69
російська пропаганда запустила наратив про «вкрадений владою Новий рік» в Україні
Сегодня 08:55    81
Партнерство США і України розпадається, через дії Пентагону гинули українські солдати, яким Вашингтон заблокував передачу боєприпасів, — NYT
Сегодня 08:46    96
Більше 4 тис. кв. км захопили росіяни у 2025 році (МАПА)
Сегодня 08:40    64
За матеріалам СБУ довічне ув’язнення отримали 2 агенти фсб, які діяли «у зв’язці» та шпигували у трьох регіонах України
Сегодня 08:37    63
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 