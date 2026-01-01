Харківщина 1 січня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 КАБ;
▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Молнія»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️6 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);
▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка);
▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей.
Перебувають 19 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 057 людей.
Упродовж минулої доби станом на 22.00 зафіксовано 120 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.
▪️ На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки.
Джерело: https://t.me/synegubov/19305